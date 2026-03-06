◆２、３軍紅白戦紅組３―０白組＝特別ルール５回まで＝（６日・ジャイアンツ球場）巨人の育成ドラフト１位・冨重英二郎投手（２４）＝ＢＣ神奈川＝が６日、ジャイアンツ球場で行われた２軍、３軍紅白戦で実戦初登板。特別ルールで最終回となった５回に紅組の３番手として登板し、わずか９球の完全投球で試合を締めた。この日の最速は、自己最速まであと１キロと迫る１５０キロ。侍ジャパンのサポートメンバーに抜てきされ、