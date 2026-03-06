◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組台湾―日本（６日・東京ドーム）侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）が６日、台湾戦の試合前練習でソフトバンクの王貞治球団会長とあいさつを交わした。大谷は王氏と握手すると、左手で２回ポンと右手をたたかれて、声をかけられていた。王氏は０６年の第１回ＷＢＣで日本代表の監督として指揮を執り、世界一を達成。練習前のグラウンドでは井端監督からもあいさつを受けていた。