飲み会後に同僚の女性職員の体を触るなどしたうえけがをさせたとして、神奈川県警の男性巡査部長が停職6カ月の懲戒処分を受けました。巡査部長はきょう付けで依願退職しました。警察によりますと、鎌倉警察署の男性巡査部長（30代）は去年6月、横浜市で同僚ら数人と飲み会をしたあとに参加していた女性職員と2人で漫画喫茶に行き、個室内で体を触るなどしたうえ、全治2週間のケガをさせたということです。女性が上司に相談したこと