【ワシントン＝中根圭一】米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）は５日、２０３２年１２月に月に衝突する恐れがあると予測された小惑星「２０２４ＹＲ４」について、軌道を改めて分析した結果、衝突の可能性がなくなったと発表した。仮に衝突した場合、月面から岩石や砂が飛散し、人工衛星に被害が出ると懸念されていた。太陽を周回するこの小惑星は、直径が推定５３〜６７メートルあり、２５年の観測では月に衝突する確率は４・３％と算出