日本ではほとんど知られることのないロビー活動。世界の政財界を股にかけて暗躍するロビイストとは一体どこで何をしているのか。 サウジアラビアのジャマル・カショギ氏、ユダヤ人のシャウル・アイゼンベルグ氏と並び、世界3大ロビイストと呼ばれた朴東宣（パク・トンソン）氏と長年にわたりビジネスパートナーとして行動をともにしてきた加藤むつみ氏（株式会社ジョージタウンコンサルティング代表取締