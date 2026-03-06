◇第6回WBC1次ラウンドC組日本―台湾（2026年3月6日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は初戦で台湾と対戦。先発オーダーが発表され、大谷翔平投手（31＝ドジャース）は「1番・DH」に入った。侍の初陣のマウンドを任されたのは同じドジャースの山本。オリックス時代にバッテリーを組み、リーグ3連覇を達成した若月が先