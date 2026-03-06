日本航空は、アメリカとイスラエルによるイラン攻撃を受け、来週も羽田と中東のカタールを結ぶ便を欠航します。日本航空では中東情勢の悪化に伴い、先月28日から羽田とカタールのドーハを結ぶ1日1往復の定期便を欠航しています。すでに7日に羽田を出発する便までの欠航を決めていましたが、引き続き14日までの出発便と16日羽田に到着する便までの欠航を発表しました。その後の運航については、状況をみて判断するとしています。全