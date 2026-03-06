だんだんと暖かくなってきましたが、そこで気になるのが「春本番はいつ？」ということ。「春が来た」と思っても、実際には寒暖差が大きく春本番がいつなのか分からないことも。実は、毎日見ている天気予報から「春本番のサイン」が分かるのだそう。『サン！シャイン』天達武史気象予報士が解説しました。１．南の海に〇〇ができたら春1つ目は「衛星画像から分かる春のサイン」。天達武史気象予報士：衛星画像の雲を見ると春本番が