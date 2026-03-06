子煩悩なシベリアンハスキーの姿が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で327万1000回再生を突破し、「すごく優しい目をしてる」「なにこの可愛い世界…」「絶対会話してる」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：赤ちゃんのことが好きすぎる大型犬→まるで会話しているようで…『本当の兄弟のような光景』】 仲睦まじい赤ちゃんとわんこ Instagramアカウント「haskin.huskylife」