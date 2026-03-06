柏レイソルは6日、東京国際大学からMF古谷柊介が2027シーズンからの加入が内定したと発表。同時に2026シーズンの特別指定選手として承認され、今季の公式戦にも出場可能となった。2005年1月生まれの21歳で千葉県出身の古谷は、柏の提携先でもある日体大柏高校を経て東京国際大学サッカー部で中軸を担う。U-21日本代表でも活躍し、U23アジアカップ制覇にも貢献した。そんな古谷はクラブの公式サイトで「毎年のように柏熱地帯やスタ