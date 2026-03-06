バイエルン・ミュンヘンに所属する日本代表DF伊藤洋輝が復帰に向けてランニングを再開した。ドイツ大手紙 『Bild（ビルト）』 が現地時間5日に伝えているた。2024年夏にシュトゥットガルトからバイエルンへ移籍した伊藤だが、以降は故障との戦いが続いている。プレシーズン中に右足中足骨を骨折し、長期離脱を余儀なくされたのち、リハビリ中に再び同じ部位を痛めるなど、度重なる負傷に苦しんできた。骨折とリハビリの繰り返しに