NHK連続テレビ小説『ばけばけ』公式Instagramが、撮影オフショットを公開した。 参考：『ばけばけ』「オトキサン」から第1話に繋がる「ママサン」へ次週予告には吉沢亮が再登場 まず公開されたのは、出産シーンの撮影を記念した集合ショット。トキ役の髙石あかりを中心に、ヘブン役のトミー・バストウ、丈役の杉田雷麟、正木役の日高由起刀、司之介役の岡部たかしらキャスト陣が衣装姿で勢ぞろいした1枚