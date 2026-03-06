チェルシーに所属するブラジル代表FWエステヴァン・ウィリアンが、複数クラブが関心を示していたなかで、同クラブを選択した理由を明かした。パルメイラスでプロキャリアをスタートさせたエステヴァンはアルゼンチン代表FWリオネル・メッシとも比較されることが多く、昨夏にチェルシーへ完全移籍。高い技術と卓越したドリブルを武器に今季はここまでの公式戦32試合に出場して7ゴール3アシストを記録している。すでにブラジル代表と