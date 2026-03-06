消費者庁は、「自宅のインターネット料金が安くなる」などと電話で勧誘した上で威迫し、クーリング・オフなどをさせない通信事業者に関する注意喚起を呼びかけている。 消費者庁による注意喚起の対象となったのは、合同会社フォーカスによる「おてごろWi-Fi」サービスで、固定電話や携帯電話宛に「自宅のインターネットを今よりも安くできる」という趣旨の勧誘をした上で、資料をFAXや郵送