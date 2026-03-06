オーストラリアが2連勝を飾って1次ラウンド突破に大きく前進した(C)Getty Images3月6日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）プールCのゲームで、オーストラリアとチェコが対戦。オーストラリアが5-1で勝利し、前日に続いての2連勝を飾った。【写真】大谷翔平が投稿した大阪の決起集会の超豪華メンバーを見る2回にチェコが1点を先制。その直後、オーストラリアがすぐに主導権を奪い返した。3回表、内野安打と四球でラン