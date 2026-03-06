シンガー・ソングライターのあいみょんが6日、自身のXを更新。この日、31歳の誕生日を迎えたことを報告した。あいみょんは「6人きょうだい次女、今日31歳になった父ちゃん母ちゃんにありがとうやね」と報告。「みんなからのお祝いメッセージも嬉しい！ほんまに沢山ありがとう。毎年覚えてくれてて感激やわ……。ゆっくり時間かけて見るよー！これからも自分らしく生きます」とファンへの感謝をつづった。あいみょんは過