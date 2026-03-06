◆オープン戦阪神５ー０ソフトバンク（６日・甲子園）ソフトバンクの松本晴投手が、先発で５回を４安打１四球の１失点に抑えた。安定感のある６３球だったが、４年目左腕は「今日はあんまりボール良くなかった。でも、そういう練習ができる日なんで、途中ちょっとフォーム修正しようと思ったりしたんですけど、うまく行かなくて…」と、内容に不満げだった。小久保裕紀監督は、報道陣から降板後の発言を聞いて「いまいちであ