◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組台湾―日本（６日・東京ドーム）第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に臨む日本は、６日に初陣となる台湾戦を迎える。試合に先立ってスタメンが発表され、大谷翔平投手は定位置の１番に入った。２連覇を目指す“切り込み隊長”として、１番に大谷を指名。２日に行われたオリックスとの強化試合では「２番・ＤＨ」で起用したが、３日の阪神との強化試合では「１番・ＤＨ」と打順を