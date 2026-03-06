◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ー台湾（2026年3月6日東京D）日本戦を前に台湾の主砲・張育成（ちょう・いくせい）は「打てるボールを見極めて、相手に襲いかかれるように、たくさん点が取れるように頑張る」と意気込んだ。張は敗れはしたが初戦のオーストラリア戦で左前打を放っている。オーストラリア戦で主力2人がケガをする事態となったが、「チームの中で重要な2人がケガをしたが、全員が素晴らしい能力を持ってい