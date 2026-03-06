北海道を訪問中の秋篠宮妃紀子さまと長男・悠仁さまが、子どもたちと“かるた遊び”で交流されました。紀子さまと悠仁さまは午後3時ごろ、北海道留寿都村の子ども園に足を運ばれました。先生「きょうはこれから、かるた遊びをします」悠仁さま「よろしくお願いします」集まった3歳から6歳の子どもたち、およそ30人とかるた遊びで交流されました。悠仁さまも「読み手」を務められました。『ねばった納豆 いただきます』『そっ