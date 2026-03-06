宝塚歌劇団は6日、月組で「NINE」を上演することを発表した。イタリア映画界の名匠フェデリコ・フェリーニの自伝的作品「81/2（はっかにぶんのいち）」が原作、アーサー・コピット脚本、モーリー・イェストン作曲・作詞の「NINE」は、1982年に初演されトニー賞を5部門受賞した。日本でもたびたび上演された人気ミュージカルが宝塚に登場する。スランプに陥った有名映画監督とその妻、そして監督を取り巻く女性たちの姿をトップ