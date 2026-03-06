グルメサイト「食べログ」側に「不当に評価点を下げられた」として飲食店側が賠償などを求めた裁判で、最高裁は飲食店側の上告を退ける決定をしました。決定は5日付で、「食べログ」側への賠償を認めなかった2審の判決が確定しました。この裁判は、焼肉チェーン「韓流村」が「食べログ側がチェーン店であることを理由に、不当に評価点を下げたため客が激減した」として、「食べログ」の運営会社に賠償を求めたものです。「食べログ