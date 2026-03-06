◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―台湾（６日・東京ドーム）２連覇を狙う第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）初戦となる台湾戦の侍ジャパンのスタメンが発表され、ドジャース・大谷翔平投手（３１）は「１番・指名打者」で名を連ねた。この日、侍ジャパンは先攻のため、午後７時８分予定のプレーボール直後に打席に立つことになる。慣れ親しんだ打順で大会連覇への道がスタートする。帰国後の強化試合では、