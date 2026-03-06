3月5日、待ちに待った『2026 ワールドベースボールクラシック（WBC）』が開幕した。日本代表「侍ジャパン」の活躍とともに注目が集まっているのが、B'zの稲葉浩志（61）がカバーしたNetflix大会応援ソング『タッチ』だ。【超豪華写真】都内のカフェで食事をした、木村拓哉夫妻と稲葉浩志夫妻WBCの全47試合を独占配信するNetflix今回の大会で20周年を迎えるWBC。前回大会の決勝で敗れたアメリカがリベンジに向けドリームチーム