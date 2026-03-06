◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組台湾―日本（６日・東京ドーム）侍ジャパンのブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が台湾戦に５番・三塁で先発出場する。岡本は今季からメジャーに挑戦。巨人からポスティングシステムを利用してブルージェイズに移籍した。移籍１年目はメジャーでの適応を優先的に進めるために出場を見送るケースも少なくないが、日の丸への熱い思いを持って出場を決断していた。勝負強い男として期待は大き