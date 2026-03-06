ボートレース戸田の「スカパー！・JLC杯戸田ルーキーシリーズ第5戦」の前検が、6日に行われた。前節、里岡右貴を今年3Vへと導いた37号機は大島隆乃介（23＝福岡）が獲得した。「そのまま乗って凄く出ていくとかはなかったけど、スリットの感じは少しいいかな。今日は少し回り過ぎている感じだったけど、スタートも大丈夫そう。あとは初日に乗ってみてですかね」と上々の感触を伝えた。前検のタイム測定でも6秒50を計時した