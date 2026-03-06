小野田経済安保担当大臣はけさの閣議に5分間遅刻し、謝罪しました。事故渋滞に巻き込まれたと理由を説明しています。小野田 経済安保担当大臣「本日の閣議に5分間遅刻をいたしました。予期せぬ事故渋滞に巻き込まれ、身動きが取れなくなったものではありますが、そういった不測の事態にも対応できるように、さらに気を引き締めてまいりたいと思います。誠に申し訳ございませんでした」きょう（6日）、定例の閣議は8時20分から