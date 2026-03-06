最高裁最高裁第1小法廷（堺徹裁判長）は、飲食店情報サイト「食べログ」が評点を決める「アルゴリズム（計算手法）」を変更したため評価が下がり客が激減したとして、焼き肉チェーン店の経営会社が食べログ側に損害賠償などを求めた訴訟で、経営会社の上告を退ける決定をした。5日付。食べログ側の勝訴が確定した。経営会社の「韓流村」（東京都港区）は2019年のアルゴリズム変更により、展開する「KollaBo」の評点が最大で0.4