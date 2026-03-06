６日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、５日（午後５時）比２７銭円安・ドル高の１ドル＝１５７円５２〜５５銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、４８銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１８２円９６銭〜１８３円ちょうどで大方の取引を終えた。