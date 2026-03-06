◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―台湾（６日・東京ドーム）侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日、第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンド初戦となる台湾戦（東京ドーム）を前に、フリー打撃を行った。１周り目で５スイング中バックスクリーンへの一発を含む３本のサク越えを放つと、大観衆から「お〜っ！」と歓声が起きた。ビジョン直撃２発、右中間の看板上まで運ぶアーチなど、計