プロボクシング前WBO世界バンタム級王者の武居由樹（29＝大橋）が5月2日に東京ドーム行われる興行でスーパーバンタム級ノンタイトル8回戦に臨むことが6日、発表された。この日、世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（32＝大橋、32戦全勝27KO）とWBA・WBC・WBO同級1位の中谷潤人（28＝M.T、32戦全勝24KO）の対戦が正式発表され、武居はセミファイナルの同級ノンタイトル戦でWBAアジア同級王者でWBA同級15位のワン・