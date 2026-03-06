グローバルガールズグループ・Ｋｅｐ１ｅｒ（ケプラー）のヨンウンがグループを脱退すると６日、所属事務所のＷＡＫＥＯＮＥ・ＫＬＡＰエンターテインメントが公式ＳＮＳで発表した。ヨンウンは昨年７月、体調不良により活動を中断することが伝えられ、復帰することなくグループを抜けることとなった。【ＷＡＫＥＯＮＥ・ＫＬＡＰ発表全文】こんにちは、ＷＡＫＥＯＮＥ、ＫＬＡＰエンターテインメントです。いつもＫｅｐ１