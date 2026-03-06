入院や手術の費用が高額になった際に役立つ「高額療養費制度」。Aさんのお父さんは、高額医療費制度の申請をしていなかったことを手術後に知ったそうです。退院して医療費を支払いが終わったあとは、もう制度は利用できないのでしょうか？ 本記事で、FPである筆者が解説します。 高額療養費制度とは 高額療養費制度について、簡単に説明します。病院にかかったとき・薬局で薬を受け取るときに支払った金額が、同一の月内