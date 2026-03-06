「医療費の総額が世帯で10万円を超えると医療費控除が利用できる」ということをご存じの方は多いでしょう。では、Aさんの同僚が言うように、10万円に届かなくても医療費控除を受けられるのでしょうか？ 10万円に届かなくて受けられるケース 「年間の医療費の支払金額が10万円を超えた場合、確定申告すれば還付金がもらえる」これは知っていても10万円は大きな金額です。相談者のような事例は多いと思われます。しか