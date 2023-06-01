『ナイトクローラー』（2014）『スパイダーマン：ファー・フロム・ホーム』（2019）などで知られるジェイク・ギレンホールが、ブルガリの新たなグローバルアンバサダーに就任した。 俳優・プロデューサーとして国際的な評価を確立してきたギレンホールは、芸術への深い理解と知的好奇心、そして温かな人間性を兼ね備えた存在として知られる。大胆な役柄に挑