【アークナイツ × サンリオキャラクターズ】 3月6日より開催 Yostarは、Android/iOS用タワーディフェンス「アークナイツ」において、サンリオキャラクターズとのコラボキャンペーンを本日3月6日より開催している。 期間中は、ログイン報酬としてコラボ家具を受け取れる「暖かな思い出」が開催されるほか、ファッションショップにて新規コラボコー