昭和の空気をまとった店内で、時間がゆっくりほどける東京都・西荻窪駅南口を出て、線路沿いの西荻マイロード商店街を進み、八百屋の角を曲がって路地に入ると、青いファサードに「それいゆ」の文字が目に入ります。昭和の空気をまとった外観は控えめでありながら、ふと足を止めたくなる存在感を放っています。「それいゆ」は1965年創業。2025年10月に、節目となる創業60年を迎えました。店主の廣田桃江（ひろたももえ）さんによる