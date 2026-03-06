魚介フレンチの名店「ビストロ シロ」が新オープン！2008年、産地と鮮度にこだわった魚介専門の一軒家ビストロとして、恵比寿に誕生した「ビストロ シロ」。その後、広尾へと場所を移しながら、食通や著名人に愛され続けてきた名店です。2022年に惜しまれつつ閉店し、多くのファンが復活を願っていました。 そんな魚介専門フレンチが、丸の内で待望の再スタート！ 有楽町駅D1出口から徒歩約4分、「丸の内ブリックスクエア」の