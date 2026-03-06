3月19日にはじまる春のセンバツ高校野球の組み合わせ抽選会が6日に行われ、初戦の対戦相手が決まりました。 32の出場校が集まり行われた抽選会。秋の東海地区王者、愛知・中京大中京は、徳島・阿南光と大会1日目、第2試合に対戦が決定。 「練習の成果を発揮できるようにやっていきたい」(中京大中京3年・荻田翔惺主将) また、8年ぶり出場となる三重は5日目・第3試合で栃木・佐野日大と激突。 「目の前の試合を1戦1戦