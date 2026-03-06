福岡県大牟田市の大牟田市動物園に、新しい動物が仲間入りしました。長崎県対馬市の天然記念物「対州馬（たいしゅうば）」です。実は、大牟田にゆかりがある馬なんです。長崎県対馬市から5日に福岡県の大牟田市動物園にやってきたのは、2頭の対州馬です。体の色が濃い馬が兄の福真、23歳。栗色の馬が妹の桜、21歳。高齢のきょうだいです。■大牟田市動物園 企画広報・冨澤奏子さん「まずは、環境が全然違うので新しい環境に慣れて