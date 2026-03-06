白鷹町出身の洋画家が自身のアトリエから見える景色などを独特の構図と印象的な色使いで描いた絵画展がいま、白鷹町文化交流センター「あゆーむ」で開かれています。西川町・月山の風景や秋の蔵王を描いた油絵。描いたのは白鷹町出身の洋画家梅津五郎さんです。梅津さんの作品は厚塗りのタッチで色彩豊かなのが特徴です。絵画展は白鷹町文化交流センター「あゆーむ」で毎年開かれていて、今回のテー