今年度の「愛の鳩賞」を受賞した団体の活動を紹介する特集。2回目は、子どもの居場所づくりや自殺予防などの活動に取り組む鶴岡市のNPO法人「ぼらんたす」です。2月17日、鶴岡市内の住宅街にある「楽家」に集まったのはNPO法人「ぼらんたす」のメンバーです。子ども食堂調理場「キャベツは塩していいですか」「キャベツは塩ですよね」「キャベツは塩です」この日は、月に2回の子ども食堂が開かれる日です。用意するメニュ