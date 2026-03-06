６日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４３５．９５ポイント（１．７２％）高の２５７５７．２９ポイントと続伸し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１７６．７０ポイント（２．０９％）高の８６２８．１３ポイントと５日ぶりに反発した。売買代金は２９２７億６６００万香港ドル（約５兆９０２１億円）にやや縮小している（５日は３２１８億７２１０万香港ドル）。中国