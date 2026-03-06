東京都内での殺人など凶悪事件の捜査を担当する警視庁の第81代捜査一課長に、捜査一課理事官や刑事総務課理事官を歴任し、現在は鑑識課長の畑孝博氏が来週就任します。警視庁新捜査一課長 畑孝博氏（58）「私は被害者のために絶対に犯人を検挙するという信念を持って捜査にあたります」これまでも捜査一課で未解決事件などを担当してきた畑・新課長は、「長期未解決事件は絶対に諦めてはいけない。新たな鑑定技法や新たな捜査手法