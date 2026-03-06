中東・オマーン湾内に停泊中の日本関係のタンカーで、空からの落下物とみられるものが複数見つかりました。金子国土交通相は日本時間4日午前7時半頃、オマーン湾停泊中の日本関係の船舶で、空からの落下物とみられるものが見つかったと明らかにしました。金子国交相「船員にケガはなく運航に支障はないとの報告を受けております」国土交通省によりますと、大きな音がし、船員が見に行くと船橋付近に破片のような物が複数落ちていて