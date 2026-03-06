ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート種目の解説で注目を集めた高橋成美が、8日放送のABEMA『チャンスの時間』（後11：00）に出演する。【写真】りくりゅう神解説の高橋成美、五輪で爆食…「「パワーが出るTボーンステーキ」などこの日の放送では喫煙所でゲストに相談を持ちかけられた大悟が、どんなアドバイスをして、その間に何本のタバコを吸うのかを検証する企画「大悟の人間性検証ドッキリ！」の最新作も放送する