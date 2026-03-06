日本相撲協会は６日、元十両紫雷（３４、本名・芝匠）＝木瀬＝が引退届を提出し、受理されたことを発表した。引退会見の予定はなく、協会には残らない。紫雷は埼玉栄高から日大を経て平成２６年３月場所で初土俵。令和４年１月場所で初十両となった。最高位は十両２枚目だった。頭からぶつかる立ち合いで額が割れやすく、流血が珍しくなかったが「流血するのは自分の立ち合いができているから。親方（木瀬親方＝元幕内肥後ノ