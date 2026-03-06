木原官房長官は、クウェート・バーレーン・カタール・アラブ首長国連邦に滞在する日本人について、早ければあす以降、民間のチャーター機による退避支援を行うと発表しました。【映像】日本政府 邦人の退避支援へ 早ければあす以降また、民間チャーター機の運航ができないなどの不測の事態に備えて、念のため、自衛隊機による輸送の準備も進めていると明らかにしました。輸送機1機をモルディブに待機させる予定だということで