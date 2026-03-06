第2日、12番でティーショットを放つ佐久間朱莉。通算11アンダーで首位＝琉球GCダイキン・オーキッド・レディース第2日（6日・沖縄県琉球GC＝6610ヤード、パー72）17位から出た年間女王の佐久間朱莉がボギーなしの10バーディーでツアー自己最少の62をマークし、通算11アンダーの133で首位に浮上した。2打差の2位に前日首位の永井花奈が続いた。通算7アンダーの3位に川崎春花、藤田さいき、菅楓華が並び、6アンダーの6位に金田久