「世界スキーオリエンテーリング選手権大会2026」で、滑走する選手に拍手を送られる秋篠宮妃紀子さまと悠仁さま＝6日午前、北海道留寿都村（代表撮影）秋篠宮妃紀子さまと長男悠仁さまは6日、北海道留寿都村のルスツリゾートを訪れ、「世界スキーオリエンテーリング選手権大会2026」の競技を観戦された。地図とコンパスを持ち、チェックポイントを距離スキーで回る競技。この日は日本チームが出場したスプリントリレーがあり、